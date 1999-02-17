12 февраля школьники Среднего Урала встретятся на Всероссийской олимпиаде по ОПК

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Региональный тур Всероссийской олимпиады по предмету «Основы православной культуры» соберет 12 февраля в Свято-Симеоновской гимназии г. Екатеринбурга (ул. Тверитина, 20) победителей и призеров 5-11 классов муниципального тура олимпиады по ОПК, а также победителей и призеров прошлогоднего регионального финала. По итогам олимпиады выпускники учебных заведений-победители региональных туров получат дипломы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), дающие льготу для поступления в российские вузы. Для всех участников регионального тура обязательно выполнение домашнего задания и прохождение персональной регистрации на сайте олимпиады. Более подробная информация на сайте http://www.pravolimp.ru/ в разделе ОПК.