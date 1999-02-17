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Месячник ко Дню защитника Отечества открылся в Екатеринбургском кадетском корпусе

Екатеринбург, 27 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В день святой мученицы Татианы в школе-интернате «Екатеринбургский кадетский корпус» провели церемонию открытия областного месячника ко дню Защитника Отечества. На мероприятие пригласили ветеранов и войскового атамана Оренбургского казачьего общества казачьего генерала Владимира Романова. Торжественная часть началась показом видеосюжетом о Великой Отечественной войне и салюте Победы. Затем состоялся концерт, открывшийся авторской песней, посвященной Уральскому добровольческому танковому корпусу. В программе приняли участие и курсанты Екатеринбургского кадетского корпуса, которые исполнили танцевальные и вокальные номера и показательные выступления фланкировки шашкой. Завершилось мероприятие общей фотосессией гостей и участников.

 
 
 

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