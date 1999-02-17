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Нижнетагильская акция милосердия завершилась подарками малоимущим

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Для многих одиноких и нуждающихся людей-подопечных социального отдела Нижнетагильской епархии прошедшие рождественские праздники надолго останутся в памяти: добрые пожелания и подарки были и у них. Благодаря неравнодушным людям за месяц благотворительной акции социального отдела и БФ «Ковчег» «Подари радость на Рождество» удалось собрать для нуждающихся около 28 000 рублей и более 900 единиц вещевых пожертвований. В течение двух последующих недель волонтеры и сотрудники социального отдела объезжали подопечные адреса и вручали подарки одиноким и пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, воспитанникам детских домов и реабилитационных центров, а также бездомным. Первыми подарки получили семьи, которым помогают специалисты отдела социального служения епархии и государственных учреждений Нижнего Тагила. Более 70 подарочных наборов передали подопечным соцотдела, 21 набор – семьям, состоящим на учете в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» и 22 набора – семьям, находящимся на попечении у отделения медико-социальной помощи при Детской городской больнице.

 
 
 

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