Психолог службы «Ладья» подскажет, где взять силы, и поможет справляться с эмоциями

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Служба психологической помощи «Ладья», действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, открыла новый лекционный сезон. Занятия проходят с января на территории собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Анонсы встреч и обсуждения размещаются на странице группы Вконтакте и ежедневно обновляются. Программа лекций и практических занятий в первом квартале 2017 года очень насыщенна, особенно интересны темы встреч группы психологической помощи «Я принимаю себя». Внимание: после двух открытых занятий набор в группу будет закрыт.

Расписание занятий на 1 квартал 2017 года

Февраль:

4 февраля (суббота) в 18-00: практическое занятие «Отношения с собственной матерью в детстве и во взрослой жизни» (практический психолог Волкова С.Н., трапезная Успенского собора).

8 февраля (среда) в 19-00: лекция «Управление эмоциями» (кандидат философских наук, доцент Попова Е.Г., библиотека собора Успения).

11 февраля (суббота) в 18-00: практическое занятие «Папы разные важны, папы всякие нужны. Отношения с отцом» (практический психолог Волкова С.Н., трапезная собора Успения).

18 февраля (суббота) в 18-00: практическое занятие «Взрослый ли я? Какие признаки зрелой и самостоятельной личности» (практический психолог Волкова С.Н., трапезная собора Успения).

22 февраля (среда) в 19-00: лекция «Психологическое развитие детей от года до трех» (практический психолог, сестра милосердия Наврось И.П., библиотека собора Успения).

Март:

4 марта (суббота) в 18-00: практическое занятие «Где взять силы? Позитивные техники внедрения в свою жизнь элементов здорового образа жизни» (практический психолог, Волкова С.Н., трапезная собора Успения).

6 марта (среда) в 19-00: лекция «Представление об идеальной семье и идеальном брачном партнере у современной молодежи» (кандидат социологических наук, доцент Старцева Н.Н., библиотека собора Успения).

11 марта (суббота) в 18-00: практическое занятие «Общение без стресса» (практический психолог Волкова С.Н., трапезная собора Успения).

18 марта (суббота) в 18-00: практическое занятие «Эффективные и неэффективные психологические защиты» (практический психолог Волкова С.Н., трапезная собора Успения).

22 марта (среда) в 19-00: лекция «Интернет–зависимость: миф или реальность» (кандидат психологических наук, доцент Валинурова Н.Г., библиотека собора Успения).