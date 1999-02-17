Педагогов приглашают к участию в конкурсе методических разработок

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» (г. Москва, ул. Макаренко, д.5/16, стр. 1Б, тел. 8(495) 625-02-07) приглашает к участию в конкурсе методических разработок педагогического фестиваля «Берега Детства» педагогов всех уровней общего образования, а также педагогов дополнительного образования. В этом году в конкурсе, проводимом уже пять лет, открывается новое направление - по духовно-нравственному развитию детей. Конкурсные работы могут быть представлены образовательными программами (в том числе авторскими); методическими разработками (в том числе с результатами исследования/внедрения инновации); сценарием; компьютерной презентацией к занятию с детьми. Оформление заявок и отправка работ на Конкурс методических разработок по электронной почте: berega detstva@mail.ru – до 25 февраля 2017 года. Подробная информация о Фестивале размещена на портале «Школьные-проекты.рф» (в разделе Фестиваль «Берега Детства») и на сайте ФГБНУ «ИИДСВ РАО»: ippdrao.ru. Телефон координаторов конкурса: 8 (925)391-64-82.