Рождественское благочиние проводит выставку детских рисунков конкурса «Красота Божьего мира»

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую субботу в одной из детских библиотек Екатеринбурга (ул. Старых Большевиков, 18) открылась выставка лучших детских рисунков (всего 60 художественных работ) участников международного конкурса «Красота Божьего мира» из Рождественского благочиния. Экспозиция открылась музыкальной программой, подготовленной учащимися экспериментальной школы при Богородице-Владимирском храме на Семи Ключах и воспитанниками Детской музыкальной школы. Затем состоялось награждение победителей и общее чаепитие. Выставка будет действовать в течение месяца.