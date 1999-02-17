Уроженец с. Бичур с сыновьями восстанавливает храм своих предков

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». У села Бичур Артемовского района славная история: в 18 веке его основали переселенцы из Архангельской губернии. Один из них – мореход Степан Гаврилович Малыгин, в честь которого назван пролив между островом Белый и северным берегом Ямала. Когда-то опытный и деятельный Степан Малыгин поставил на северной оконечности Ямала маяк и, обогнув полуостров, вошел в Обскую губу. А сегодня его потомки - уроженец с. Бичур Василий Владимирович Малыгин с сыновьями помогает в деле восстановления бичуринского храма. Минувшей осенью они расчистил деревянные полусгнившие стены церкви, чтобы освободить хорошо сохранившийся каменный фундамент для ее дальнейшего строительства. А пока деревенская община собирается в доме деда В.В. Малыгина, который он отремонтировал специально для совершения богослужений. Иерей Андрей Малашенко дом освятил.

Именно здесь, в доме Малыгина, бичуринцы отпраздновали Рождество. Во дворе – украшенные елки, устроен вертеп, внутри – иконы, свечи, нарядная елочка и натопленная печь. Много детей. Отец Андрей служил молебен перед началом доброго дела, хор девочек из воскресной школы в белых одеждах вдохновенно пел радостные рождественские песни и колядки, звучали поздравления. Детям заброшенной деревни отец Андрей привез подарки - конфеты, сувениры, книгу «Дары волхвов». Праздник завершился общим чаепитием. Взрослые благодарны о. Андрею Малашенко и Василию Владимировичу Малыгину за отеческое отношение к бичурским детям и верят, что на месте старой деревянной церкви все-таки возвысится белокаменный храм с золотыми куполами.