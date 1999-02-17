Юные прихожане храма Большой Златоуст навестили с подарками «Обитель милосердия»

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье учащиеся воскресной школы храма Большой Златоуст г. Екатеринбурга посетили приют милосердия, действующий при храме преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. В дар подопечным приюта ребята передали пожертвования, полученные от продажи сувениров в ходе рождественской ярмарки. Практически все изделия дети изготовили в творческих мастерских. Помимо основных занятий по Закону Божию в школе действуют гончарная мастерская и кружок декоративно-прикладного творчества. Дети вручали подарки, исполняли колядки и общались с немощными людьми. Затем ребята посетили и храм святой преподобномученицы Елизаветы.