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Гуманитарный центр социальной помощи «Забота» открылся в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Каменской епархии торжественно открыт и освящен гуманитарный центр социальной помощи «Забота» (ул. Титова, 8), который появился в Каменске-Уральском благодаря выигранному гранту. Здесь уже помогают семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Чин освящения был совершен епископом Каменским и Алапаевским Мефодием в минувший понедельник в присутствии духовенства Каменской епархии и волонтеров, представителей социальной службы, мэрии, средств массовой информации. Забота о семье - главный приоритет социальной деятельности Церкви, потому средства, собранные Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению минувшим летом, распределили в ходе грантового конкурса. Каменская епархия выиграла грант 500 тысяч рублей. В подарок Центру епископ Мефодий вручил его руководителю портрет преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой - небесной покровительницы Каменской епархии.

 
 
 

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