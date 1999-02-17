Акция Ново-Тихвинской обители завершилась вручением подарков детям Верхотурья

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Подарки для детей из верхотурских сел отзывчивые люди приносили, привозили и присылали в течение всей предрождественской акции. В результате накануне Рождества груженая доверху машина увезла многочисленные подарки в Меркушино. На Святках сестры обители отправились по заснеженным деревням, чтобы передать их детям, но из-за сильной метели проехать в Карпунино, например, не удалось. Узнав об этом, одна из адресатов – девочка Люда вместе с мамой отправилась навстречу машине. Они прошли около 2 км пешком по сугробам в 40-градусный мороз и, получив подарки, повезли их на санках домой. На службу в Меркушино Люда приезжала вместе с новой куклой, о которой так долго мечтала. Радовались подаркам и несколько сотен других девочек и мальчиков - куклам и мячам, играм, наборам для творчества, теплым курткам и сапожкам, добрым книгам и ярким энциклопедиям, сладостям и небольшим подаркам.

Участие в благотворительной акции в пользу верхотурских детей приняли многие отзывчивые люди. Так, в лицее № 135 подобные благотворительные акции проводятся ежегодно. Идею поучаствовать в монастырской акции поддержали родители 6 «Г» класса, нашелся и ответственный папа, который привез уже рассортированные и подписанные подарки в монастырь. Для ОАО «Уралгипротранс» участие в акциях Ново-Тихвинского монастыря уже стали традицией, и сбор подарков проводится прямо на предприятии. В результате за 350 километров от Екатеринбурга, в заснеженные уральские деревни Рождество становится настоящим праздником не только для тех, кого так щедро одарили, но и для всех, кто подарил незнакомым людям частицу своего душевного тепла.