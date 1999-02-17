Верхотурские учителя ОРКСЭ и ОДНК обсудили формы внеклассной деятельности

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу в Верхотурском благочинии на базе ГБОУ СО СОШ №2 прошло очередное заседание методического объединения учителей ОРКСЭ (четвертых классов) и ОДНК НР (пятых классов). Тему январского заседания посвятили внеурочной деятельности как средству реализации ФГОС в предметных областях ОРКСЭ и ОДНКНР. Педагоги поделились методами внеклассной работы с учащимися. Так, СОШ №2 продемонстрировала праздничную рождественскую программу, во время которой дети младших классов исполнили литературно-музыкальную композицию «Мир в сердцах – Христос родился». Группа ребят 4-5-х классов представила традиционное колядование, сопровождаемое танцами и вручением подарков. Первоклассники исполнили танец «Снежинки», а учащиеся 2-3-х классов – танец «Рождественская звезда». Учащиеся класса коррекции показали сценку «В лесу», а меркушинские школьники - рождественский спектакль «Сказка о забытой сказке», после чего началось обсуждение и анализ увиденного. Педагоги обсудили также вопросы подготовки к областному туру олимпиады по ОПК, провели церемонию вручения дипломов участникам конкурса «Красота Божьего мира», проанализировали организационные моменты конкурса «Ручейки добра» и рождественской выставки детского творчества.