Владыка Кирилл поздравил сотрудников Уральского таможенного управления с Международным днем таможенника

Екатеринбург, 26 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера в связи с Международным днем таможенника митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительные адреса начальнику Уральского таможенного управления генерал-лейтенанту таможенной службы В.И. Голоскокову, начальнику Екатеринбургской таможни полковнику таможенной службы С.В. Абросимову и начальнику Кольцовской таможни полковнику таможенной службы В.В. Вайгульт. Правящий Архиерей отметил высокую востребованность профессии таможенника, имевшую во все времена огромную значимость для государства и общества. Современная экономическая обстановка также ставит перед сотрудниками таможни непростые задачи и требует для их решения напряженного труда, высокой ответственности, честности и самоотдачи.

Благодаря высокому профессионализму и ответственности сотрудников Уральского таможенного управления, Екатеринбургской и Кольцовской таможни национальные интересы Российского государства находятся под надежной защитой, а осуществляемый эффективный товарообмен, способствует развитию экономики нашего региона. Владыка Кирилл пожелал руководству, коллективу и ветеранам таможенной службы Управления и подразделений крепости духовных и телесных сил, долгих лет жизни и благодатной Божией помощи во всех трудах на благо Отечества.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.