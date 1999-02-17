Программа Образовательных чтений в Березовском пополнилась новыми конкурсами

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завтра в Березовском городском округе завершатся Третьи муниципальные образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». В работе секций широко представлены тематические направления «Милосердие», «Православные традиции русской семьи», «Образование и воспитание», «Нравственные ценности и культурные традиции народов России». В «Литературной гостиной» школьники читали собственные стихи, посвященные историческим событиям столетия. «Фестиваль хоров» объединил участников из образовательных организаций и учреждений культуры. Конкурсы «Рождественское чудо», «Словарь милосердия», «Учимся жить вместе» широко представили творческие возможности детей в различных жанрах и техниках. Впервые на Чтениях были организованы конкурс социальных видеороликов (о ценностях семьи), заочный конкурс сочинений «Спасибо», экскурсия в Музей золота Березовского городского округа, просмотр художественного фильма «Щенок» и мастер-класс любимой игры Царской семьи «городки».