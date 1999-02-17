Воспитанники воскресной школы «Благовест» пообщались с жителями центра «Ветеран»

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в комплексном центре социального обслуживания населения «Ветеран», устроили настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Державная» поселка Рефтинский иеромонах Павел (Пальгунов), воспитанники воскресной школы «Благовест» и их родители. Школьники показали театрализованное представление о рождении Богомладенца и принесении Ему даров, спели тропарь Рождества Христова, прочитали стихи. Затем ребята вручили ветеранам сладкие подарки. Являясь духовником воскресной школы, о. Павел (Пальгунов) рассказал собравшимся о Святках и призвал делиться радостью о родившемся Богомладенце Христе с теми, кто в силу сложившихся обстоятельств не могут ощутить ее во всей полноте, но нуждаются в светлых духовных переживаниях. Свое пастырское слово священник завершил призывом к совершению дел милосердия, которые нужны не только нуждающимся, но и всем нам.