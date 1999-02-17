Ирбитские школьники показали высокий класс в детском шахматном турнире

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Около трех десятков ребят от 5 до 15 лет по благословению настоятеля храма иерея Николая Решетникова стали участниками шахматного турнира, прошедшего в городском шахматном клубе «Гамбит» г. Ирбита. Многие из них занимаются в шахматном кружке при воскресной школе Свято-Троицкого архиерейского подворья. Среди 1200 выпускников шахматного кружка есть чемпионы, призеры УРФО, Свердловской области, Восточного округа. Всех их воспитал руководитель кружка - известный в городе шахматист, автор проекта «Научим детей играть в шахматы» Анатолий Филиппович Ланец. Он и стал главным судьей турнира.