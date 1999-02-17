Победители интеллектуальной олимпиады побывали в Москве

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Победители епархиальной интеллектуальной олимпиады, прошедшей минувшей осенью, по традиции совершили паломническую поездку в московский Донской монастырь, где покоятся мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Возглавил поездку клирик Симеоно-Аннинского храма Сысерти иерей Андрей Костарев. Во время экскурсии по Донскому монастырю ребята приложились к главным святыням обители – Донской иконе Пресвятой Богородицы и мощам святителя Тихона. Затем посетили некрополь монастыря – древнейшее дворянское кладбище Москвы, где погребены русские философы Ключевский, Ильин и Чаадаев, военачальник Деникин, родные А.С.Пушкина, крупнейшие представители русской литературы А.П. Сумароков, В.Ф. Одоевский, В.И. Майков и др. После трапезы паломники отправились в Покровский женский монастырь, где покоятся святые мощи блаженной Матроны Московской.

Второй день также был очень насыщенным: ребята прогулялись по Ильинке, побывали на экскурсиях в Кремле, в Благовещенском и Казанском соборах, в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известном как собор Василия Блаженного (помимо красоты его архитектуры ребят поразило количество алтарей - их 10). Затем побывали в Третьяковской галерее, где увидели знаменитую «Троицу» преподобного Андрея Рублева и множество других сокровищ русской культуры. На следующий день паломники посетили главный монастырь страны - Троице-Сергиеву Лавру и побывали в ее храмах - величественном Успенском соборе, Троицком соборе, где пребывают святые мощи ее основателя прп. Сергия Радонежского. В Лавре ребята приложились ко множеству святынь: мощам прп. Максима Грека, капле Крови Господней, частице Ризы Пресвятой Богородицы, частице мощей Вифлеемского мученика, частице мощей первомученика архидиакона Стефана и др. На память о посещении Лавры паломники приобрели книги, иконы и сувениры.