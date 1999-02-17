Очередной курс по уходу за больными на дому в Каменске-Уральском набирает слушателей

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Школа по уходу за больными на дому действует на базе Свято-Троицкого кафедрального собора Каменской епархии. За два года существования в совместном проекте Российского Красного Креста и отдела социального служения Каменской епархии около 50 человек приобрели профессиональные навыки ухода за больными на дому и оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях. Кроме теоретических знаний слушатели курса получают практические навыки под руководством преподавателей медицинского колледжа, врачей и медсестер высшей категорией. Немаловажную роль в обучении играет духовное окормление священников.

Многие из выпускников «Школы по уходу за больными на дому» используют полученные знания и навыки не только дома, но и в качестве волонтеров православной службы «Милосердие», активно участвуют в благотворительных акциях «Белый цветок», «Подари радость на Рождество», «Пасхальная радость» и др. «Школа» приглашает всех желающих получить необходимые знания по уходу за больными на дому. Организационное собрание состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе 25 января в 18 часов в помещении воскресной школы (2 этаж). Обучение бесплатное. Телефон: +7(904)543-27-76.