Юные прихожане из с. Быньги подготовили спектакль для сирот и одиноких стариков

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Екатеринбургской митрополии социальное и миссионерское служение несут не только взрослые: воспитанники церковно-приходской школы Свято-Никольского храма старинного уральского села Быньги (Нижнетагильская епархия) подготовили и провели для детей из малообеспеченных семей программу - со спектаклем, песнями, играми и подарками. Зрители «путешествовали» на рождественском поезде, сопереживали героям истории о милосердии «Мишуткина копейка», удивлялись выступлению самых маленьких участников постановки «Рождественский вертеп». Закончился праздник общим исполнением песнопения «В Палестине Царь родился» и чаепитием. Подарки для ребят воспитанники воскресной школы готовили задолго до праздника: мастерили открытки, елочные игрушки, рождественские сувениры. Затем поделки продали на ярмарке, а на вырученные деньги приобрели подарки. В ближайшее время воспитанники воскресной школы с. Быньги приедут со спектаклем в Дом престарелых и Детский дом.