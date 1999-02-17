Православная газета

Православная газета

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Любители смыслового кино соберутся в Миссионерском институте на очередную встречу

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Киноклуб, действующий при Миссионерском институте г. Екатеринбурга, приглашает на просмотр неоднозначного художественного фильма с последующим обсуждением и неформальным общением. Встреча состоится 12 февраля в 14-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Маркса, д. 12. Проведет очередное заседание киноклуба один из его руководителей Андрей Зайнуров. Телефон для справок: (343) 269-30-36.

 
 
 

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