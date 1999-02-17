В Храме-на-Крови была совершена панихида по невинно убиенным казакам

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В истории российского казачества 24 января является черной датой - в этот день 1919 года за подписью Якова Свердлова вышла директива о расказачивании. По сути эта циркулярная инструкция стала смертным приговором всему казачьему сословию: на основании директивы было пролито море казачьей крови, а оставшихся чудом в живых подвергли унижениям и издевательствам. По благословению руководителя отдела по делам казачества Екатеринбургской и Верхотурской епархии отца Максима Миняйло 24 января в Храме-на-Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших была совершена панихида по всем невинно убиенным казакам и казачкам. В соборной поминальной молитве приняли участие многие представители уральского казачества, независимо от их войсковой или общинной принадлежности.