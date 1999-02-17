Уральские казаки примут участие в Международных образовательных чтениях (Москва)

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Казаки Оренбургского войскового казачьего общества примут участие в XXV Международных образовательных Рождественских чтениях, которые пройдут 26 и 27 января в Москве. В работе Чтений примут участие архиереи Русской Православной Церкви, войсковые священники ВКО, руководители епархиальных подразделений по взаимодействию с казачеством и казачьи духовники, атаманы и представители руководства войсковых казачьих обществ, руководители и члены общественных объединений казачества, а также представители органов государственной власти, научно-образовательного сообщества, средств массовой информации. Возглавит работу казачьего направления «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества» председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Казаки и студенты вузов обсудят вопросы непрерывного казачьего образования, планы на будущее, поделятся опытом реализации молодежных православных проектов. В рамках Чтений участники встретятся в шести диалог-клубах, а 27 января совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви в МГТУ им. Разумовского (ПКУ) будет проведено Координационное совещание, в котором примут участие педагоги казачьих кадетских корпусов, казачьих кадетских классов и клубов Оренбургского войскового казачьего общества.