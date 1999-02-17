Беседу о богатствах уральской земли провели для юных тавдинцев

Екатеринбург, 25 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу для учащихся первых и четвертых классов СОШ № 18 г. Тавда сотрудник ДПЦ «Древо познания» провела увлекательное занятие-беседу. Дети прослушали информацию о том, как богата уральская земля, узнали, что помимо лесов, минералов, драгоценных камней и разнообразного животного мира главное богатство Среднего Урала составляют его святые: Царственные Страстотерпцы, Симеон Верхотурский, Великая княгиня Елизавета Федоровна. На необычном уроке дети познакомились также с коллекцией минералов из музея «Русского быта».