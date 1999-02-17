Неделя: 14 новостей православного Подмосковья

В московском храме в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил отпевание главного хормейстера Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, заслуженного артиста РФ, певчего Московского Синодального хора К.В. Майорова. Он погиб в авиакатастрофе над Черным морем. На борту разбившегося самолета Ту-154 российского Министерства обороны находилось 92 человека, в том числе артисты ансамбля.

В актовом зале храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове состоялась презентация уникального издания – альбома «Русские иконы Синая», выпущенного Издательством Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Издание подготовлено при финансовой поддержке Благотворительного фонда имени Святителя Григория Богослова и Фонда «Русский мир». «Лучшей книгой года» назвал издание главный редактор Издательства Московской Патриархии, настоятель храма протоиерей Владимир Силовьев. По его словам, благодаря этой коллективной монографии «мало исследованный пласт русского искусства, который оказался за границей изучения, теперь открывается нам».

Митрополит Истринский Арсений посетил в творческом центре «Москворечье» заключительный концерт детского благотворительного фестиваля «Свет Рождественской звезды» Центрального и Южного викариатств и осмотрел экспозицию поделок и рисунков, подготовленных детьми к празднику Рождества Христова. В фестивале участвовали музыкально-хоровые и хореографические ансамбли воскресных школ, народные любительские коллективы, творческие центры, студии эстрадной песни, ансамбли народного и эстрадно-спортивного танцев, камерно-инструментальные коллективы и театр жестовой песни православной общины неслышащих, слабослышащих и слепоглухих.

В Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся IV ежегодный благотворительный Рождественский гала-концерт Патриаршего международного фестиваля «Песнопения христианского мира». Ключарь кафедрального соборного Храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев приветствовал собравшихся, после чего вручил лауреатам конкурса «Рождественские песни народов мира» дипломы от имени Святейшего Патриарха Кирилла. Специальным гостем гала-концерта стал православный хор Московского военно-музыкального училища МО РФ.

В храме Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, в Новокосине состоялось завершение базового курса по изучению русского жестового языка и вручение документов государственного образца Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Всего свидетельства об успешном окончании курса теории и практики русского жестового языка, важнейшего средства коммуникации неслышащих людей, получили 34 человека. Помимо свидетельств, многие слушатели курсов получили благодарственные письма от храма за активное участие в миссионерской и просветительской деятельности Центра по работе с глухими и слабослышащими людьми «Десница».

Добровольцы Православной службы помощи больным СПИДом, действующей в отделениях Инфекционной больницы № 2 на Соколиной горе, поздравили пациентов с Рождеством. Кроме отделений, в которых добровольцы давно организовали служение и помощь, впервые состоялось вручение подарков и поздравление для самых маленьких пациентов больницы. Служба помощи больным ВИЧ действует в рамках Православной службы помощи «Милосердие».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил «Годовой план проведения православных выставок/выставок-ярмарок/ярмарок на территории города Москвы и выставочных мероприятий, подготовленных Синодальными учреждениями Русской Православной Церкви в 2017 году». В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха, канонические подразделения Русской Православной Церкви могут принимать участие в православных выставках-ярмарках на территории г. Москвы строго в соответствии с утвержденным годовым планом. Выставочные мероприятия, не включенные в годовой план, именовать «православными» запрещается.

В актовом зале Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия была представлена новая книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года». Презентацию издания, подготовленного в рамках совместного проекта ОЦАД и Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, вел председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион. Проект, в рамках которого была подготовлена и издана на двух языках книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года», имеет высокое международное значение.

В рамках XXVII Ежегодной конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета пройдет заседание секции «Диаконическое образование: теория и практика». Темами обсуждения станут подготовка специалистов-экспертов для оценки церковных социальных проектов и разработка методов оценки социальной деятельности. К участию приглашаются преподаватели социальных дисциплин, ученые, организаторы учебного процесса в светских и духовных школах, священники, специалисты организаций и учреждений социальной сферы, представители бизнеса и некоммерческого сектора, церковные социальные работники и все заинтересованные лица.

Началась регистрация команд для участия в VIII ежегодной Межрегиональной культурно-образовательной олимпиаде «Свеча России – 2017». Олимпиада проводится при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Синодального отдела по делам молодежи и Западного викариатства Московской городской епархии и посвящена памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви. Участие в олимпиаде позволит школьникам проверить знания по общеобразовательным предметам, уровень эрудиции, логического мышления. Она объединяет церковные и светские учреждения, православные и муниципальные общеобразовательные организации, людей разных национальностей и религиозных взглядов.

В конференц-зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений фонд «Соработничество» проведет семинар «Школа регионального координатора». В программе семинара – круглый стол «Практика, польза, результат: зачем нужны координаторы грантового конкурса «Православная инициатива»?» и интерактивный тренинг-квест «Экспертиза заявок – только ли выбор проектов-победителей?». Участники круглого стола обсудят форматы и формы работы епархиальных координаторов, проанализируют опыт преодоления проблемных ситуаций.

24 053 подарка для одиноких стариков, детей-инвалидов, тяжелобольных людей, многодетных семей, бездомных собрала в Москве Православная служба помощи «Милосердие» в ходе акции «Дари радость на Рождество». В рамках акции было собрано более 1 500 000 рублей на подарки подопечным службы. Как отмечают организаторы, большинство благотворителей переводили средства для приобретения подарков тяжелобольным детям и инвалидам. Акция «Дари радость на Рождество» в этом году проходила в 12 городах, в том числе – Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Смоленске, Челябинске, Перми и Йошкар-Оле при информационной поддержке «Первого канала».

В рамках Рождественских районных образовательных чтений в средней школе №1 г. Зарайска состоялась конференция творческих исследовательских работ «1917–2017: уроки столетия». Перед началом работы конференции учащиеся детской школы искусств им. А.С. Голубкиной поздравили собравшихся рождественскими колядками. Ученические исследовательские работы были представлены на трех секциях: «Исповеднический подвиг в годы гонений», «Возрождение страны, возрождение Церкви», «Помощь Матери Божией в настоящее время», их работу возглавили клирики Зарайского благочиния протоиереи Михаил Сокрутов и Григорий Решетов и священник Дионисий Утенков.

В рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений в Донском ставропигиальном монастыре по благословению епископа Бронницкого Парамона пройдет I Съезд семейных клубов трезвости. В программе съезда – научная конференция с участием крупных специалистов в области наркологии, психологии семьи и современных подходов в области реабилитации и помощи людям, пристрастившимся к употреблению психоактивных веществ, и членам их семей. С докладами выступят руководители семейных клубов трезвости. В конце съезда представители московских и региональных семейных клубов примут итоговую резолюцию, которая определит дальнейшее развитие движения семейных клубов трезвости в России.