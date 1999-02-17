Неделя: 15 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня, состоялась в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга. В ней участвовали представители городских служб безопасности и Санкт-Петербургской митрополии. Председатель епархиального информационного отдела протоиерей Александр Сорокин отметил, что обряд погружения в воду – яркий пример того, как церковный праздник соединяется с народными верованиями и обычаями. «Купание в крещенских иорданях не является общеобязательным. Церковный смысл праздника – покаяние, очищение от грехов, – не связан с внешней обрядностью, его внутренний смысл зависит от нас самих, от изменения сердца и ума. Чтобы в этом убедиться, нужно открыть Евангелие, где рассказывается об Иоанне Крестителе. К нему приходили толпы людей, чтобы омыться в водах Иордана, и он им говорил, что главный плод покаяния – дела и поступки. Хочется пожелать тем, кто приходит окунуться в прорубь, чтобы этим действием не ограничилось желание изменить жизнь, чтобы оно было началом или продолжением духовного возрастания».

В соборе Феодоровской Иконы Божией Матери открылась творческая студия христианского искусства ART FEO. На ее базе работают иконописная, золотошвейная, швейная и мозаичная мастерские. С марта откроются двухгодичные иконописные курсы, которые будут вести выпускники иконописного отделения СПбДА Х. и А. Коломайнен. На 2017 г. уже запланировано 4 мероприятия. 5 марта, в Неделю Торжества Православия, откроется выставка «Страсти Христовы. Образы и мелодии», 20 апреля – выставка «По стопам апостолов» (историческая реконструкция материального быта Иудеи I–II веков).

В Александро-Невской лавре в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» состоялось собрание Лаврского объединения молодежи (ЛОМ). Молодежный клуб принял гостей из трех храмов выборгского благочиния и ребят из храма Спаса Нерукотворного образа на Дороге жизни г. Всеволожска, во главе с иереем Михаилом Дорожкиным. Первый раз в клубе было так много гостей – около 50, а всего присутствовало 70 человек. Гости рассказали о жизни своих приходов, проводимой молодежной работе, поделились планами на ближайший год, после чего, разбившись на пары, поучаствовали в активном тренинге на знакомство.

Детский рождественский праздник на епархиальных курсах при ОРОиК собрал более сотни детей. Его открыл вступительной речью исполнительный директор Отдела образования и катехизации иерей Илия Макаров. В своем поздравительном слове к детям он отметил, как это важно – собираться всем вместе в теплой атмосфере праздника на курсах, чтобы в течение Святок вновь вспомнить о смысле Рождения Спасителя нашего Иисуса Христа. И особенно приятно, что сами родители приложили немало усилий, чтобы в этот день каждый ребенок смог ощутить радость от встречи с Рожденным Богомладенцем.

В храме Священномученика Вениамина, Митрополита Петроградского, при ИТК-5 в пос. Металлострой была совершена Божественная литургия. В 2017 г. отмечается 25-летие освящения храма. Богослужение возглавил протоиерей Владимир Сорокин – настоятель Князь-Владимирского собора и храма. На праздник приехали архитектор храма Т. Хуриев, один из главных строителей Г. Денисенко и бывшие заключенные, участвовавшие в строительстве храма. Силами членов общины подготовлена экспозиция – на 5-ти стендах с фотографиями изложена история храма, начиная с первых встреч представителей Церкви с руководством колонии и осужденными.

В нижнем зале Казанского кафедрального собора состоялось экспертное обсуждение продолжающейся поэтапной реставрации фасадов и колоннады Казанского собора. В связи с возобновлением критических отзывов общественных активистов в СМИ о методике реставрации фасадов и колоннады Казанского собора КГИОП пригласил обсудить ее в рамках круглого стола с участием ведущих реставраторов и технологов Санкт-Петербурга. Вопрос о защите фасадного туфа Казанского собора возник еще при строительстве, так как благодаря крупной кавернозной пористости пудостский (устар. – пудожский) камень легко поддавался атмосферным влияниям, бурел и крошился.

Межприходская футбольная лига (МПФЛ) имени Святого Александра Невского в Центре физической культуры, спорта и здоровья Калининского района провела XVII Рождественский турнир, организованный силами епархиальных отделов по взаимодействию со спортивными организациями и по делам молодежи. Перед началом соревнований был отслужен молебен, который возглавил председатель отдела по делам молодежи протоиерей Константин Головатский. 1-е место заняла команда «Встреча», 2-е – «Приорат», 3-е – «Соборяне». В турнире участвовали рекордное количество команд – 12.

Пресс-конференция, посвященная II фестивалю детского творчества «Вифлеемская звезда», прошла в Павловской гимназии. Его организаторы – культурно-просветительский центр Казанского кафедрального собора, ОПМК Центрального района «Перспектива» при поддержке ИМЦ Центрального района и Павловской гимназии. В этом году расширена программа, введены отборочные туры, фестиваль обрел статус конкурса. Обладатель гран-при будет участвовать в паломнической поездке на Святую Землю.

Желающие вступить в брак студенты Санкт-Петербургской духовной академии получили благословение на супружество. После собеседования ректор СПбДА епископ Петергофский Амвросий благословил магистранта академии чтеца А. Черникова на брак с С. Гурбановой, студента бакалавриата Ю. Козлитина – с К. Шишкиной. Регистрация брака и таинство Венчания Алексея и Софии пройдут 3 февраля этого года, Юрий и Ксения сочетаются узами брака весной.

Молитвенное стояние «Православные против абортов» прошло у Казанского кафедрального собора в день памяти святых мучеников младенцев Вифлеемских. Акцию организовало петербургское отделение медико-просветительского центра «Жизнь», входящее в структуру миссионерского отдела епархии. На площади в течение 3-х часов все желающие могли зажечь свечу и помолиться, раздавались листовки, можно было ознакомиться с методическими пособиями по организации просветительских встреч со старшеклассниками, с книгами на тему абортов и их последствий.

В начале весеннего семестра в СПбДА по инициативе Студенческого исторического общества состоится круглый стол на тему «Религиозно-философские собрания: опыт диалога русской интеллигенции и православного духовенства», приуроченный к 150-летию со дня рождения одного из выдающихся выпускников академии, ее ректора, а впоследствии Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского). В 1901 г. именно ректору Санкт-Петербургской духовной академии епископу Ямбургскому Сергию было поручено председательствовать на Религиозно-философских собраниях, организованных по инициативе представителей петербургской интеллигенции. Встречи, как известно, проходили с ноября 1901 по апрель 1903 гг.

Делегация Совета ветеранов федерации альпинизма Санкт-Петербурга под руководством вице-президента ФАСиЛ (Федерация альпинизма, скалолазания и ледолазания) О.В. Капитанова посетила Александро-Невскую лавру. У Святых ворот лавры ветеранов альпинизма встретил насельник монастыря иеродиакон Лев (Чихирин). Он провел для гостей экскурсию по знаменитой монашеской обители, которая всегда являлась незыблемым духовным форпостом нашего Отечества. По сложившейся лаврской традиции, гости сначала посетили Надвратную церковь в честь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», которую отреставрировали и вновь освятили в 2014 г., и главный храм монастыря – Свято-Троицкий собор.

Встреча с протоиереем Константином Пархоменко прошла в крипте Казанского собора – презентация его книг, вышедших в свет в издательстве «Никея», состоялась в Духовно-просветительском центре собора. Отец Константин представил два издания: «Вот наследие от Господа. Батюшка и матушка о воспитании своих детей», «О чудесах в Библии и в нашей жизни. Свидетельство Божьей любви» и рассказал о каждом из них. В конце презентации слушатели задали автору интересующие их вопросы, состоялась автограф-сессия, во время которой у читателей была возможность пообщаться с отцом Константном в неформальной обстановке.

В праздник Обрезания Господня в Князь-Владимирском соборе состоялся мастер-класс по изготовлению христианских символов для учащихся 4-х классов школы №91 Петроградского района под предводительством учителя начальных классов, преподавателя ОПК Е.Н. Алексеевой. Участников мастер-класса приветствовал настоятель собора протоиерей Владимир Сорокин. В начале встречи молодые прихожане собора провели для ребят экскурсию, рассказали о храме и его святынях. С помощью мастеров студии христианской миниатюры «Адама» ребята отлили понравившиеся символы из сплава олова, серебра и меди, а затем тщательно отполировали их.

Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской Православной Церкви. Вопросы передачи собора в пользование Русской Православной Церкви обсуждались на пресс-конференции в Синем зале Санкт-Петербургского Епархиального управления. Вице-губернатор М. Мокрецов подчеркнул, что передача культовых объектов в пользование религиозных организаций проходит в соответствии с законодательством, которое начало формироваться в 1990-е гг. За это время в Санкт-Петербурге передано 334 объекта недвижимости.