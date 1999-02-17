Неделя: 13 новостей православного Урала

В Доме культуры пос. Кузино Первоуральского района состоялся рождественский концерт хора «Горлица» Миссионерского института Екатеринбургской епархии. С приветственным словом выступил иерей Димитрий Федоровцев, настоятель храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев в пос. Кузино. Концерт длился полтора часа, хор исполнил более 20 композиций, его слушали учащиеся школы среднего и старшего звена и взрослые жители поселка. Руководитель хора Т.В. Гнускова отметила, что концерт прошел легко и вдохновенно, слушатели были очень внимательны и отзывчивы.

Паломнический отдел Екатеринбургской епархии провел поездку в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь Пермской епархии, который часто называют Уральским Афоном. Это одна из главных православных достопримечательностей Пермского края и Урала. Екатеринбургские паломники молились на ночной Рождественской службе по монастырскому уставу, исповедовались и причастились. Сотрудники монастыря провели для них интереснейшую экскурсию, радушно разместили в теплой гостинице и накормили монастырской трапезой. По словам паломников, они словно попали в рождественскую сказку.

В дни зимних каникул в пос. Белиничное, расположенном рядом с г. Тавда, Молодежный отдел Екатеринбургской епархии организовал рождественский лагерь отрядов юных разведчиков Екатеринбургской митрополии. В лагере собрались 50 подростков и руководителей отрядов из Екатеринбурга, Тавды и Нижнего Тагила. Программа лагеря отличалась многообразием – ребята сдавали зачеты, в которых показывали знания по православной культуре, краеведению, туристической практике, по истории своей организации.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, посетили открывшуюся XII Международную православную выставку-ярмарку «Русь крещеная, Святая…». Торжественная церемония открытия состоялась при совершении молебна на начало благого дела. Православный проект отличается традиционной насыщенной культурно-просветительской программой. Посетителей ждали встречи с членом Союза писателей России Ю. Воробьевским, директором центра «Подвижник» В. Боровских, ежедневные концерты авторской песни священника Валерия Логачева.

В Духовно-просветительском центре «Царский» состоялись рождественские балы для старшеклассников, которые посетили около 300 учеников общеобразовательных, воскресных школ и воспитанников детских домов. Участники детского фольклорного ансамбля «Сылышки» показали традиционный рождественский вертеп в храме Святителя Николая Чудотворца. Студенты Екатеринбургского государственного театрального института обучали юношей и барышень играть в салонные игры XVIII–XIX вв., рассказывали о традициях бального этикета.

Рядом с монастырем Святых Царственных Страстотерпцев состоялся рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы». Забег проходит уже во 2-й раз: в святочные дни 2016 г. такой забег был проведен впервые. Во время полумарафона бегуны совершают 4 круга от Паломнического цента «Ганина Яма» в сторону жилого комплекса «Золотая горка». Соревнования проходят на дистанцию 21 км 100 м. Организаторы забега – Клуб бега «Урал-100» и монастырь святых Царственных Страстотерпцев. Полумарафон в этом году объединил любителей бега из 30 городов России (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Уфа, Пермь, из казахстанской Алма-Аты).

Открытие выставки «По святым местам» ярославских художников В., М. и П. Шихановых состоялось в Духовно-просветительском центре «Царский». Мастерам удается совмещать творческое призвание и служение Богу, рассказали организаторы. Отец Василий – настоятель храма Софии, Премудрости Божией, в Ярославле. Михаил и Павел занимаются оформлением храмовых интерьеров. Посетители ознакомились с живописными работами, запечатлевшими красоту Божьего мира, чудесные мгновения прикосновения к святыням Русской земли и зарубежья.

Православная служба милосердия проводит в Екатеринбурге новый курс занятий для желающих получить навыки и знания по уходу за лежачими родственниками. Занятия бесплатны, обязательна запись по телефону (343) 200-07-04 (диспетчер Службы милосердия). Занятия чрезвычайно полезны для тех, чей родственник в силу болезни не может самостоятельно двигаться и обслуживать себя. Грамотный подход к делу и правильный уход поможет облегчить состояние больного и снизить риски для физического и душевного состояния человека, осуществляющего уход за лежачим больным.

Епархиальный Центр «Колыбель» определил стратегию развития на 2017 г. По благословению руководителя Отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко, над этим стратегическим документом работала команда специалистов. По итогам было утверждено Положение и разработана концепция основополагающих мероприятий, логическим завершением стало решение о внесении изменений в название Центра, которое начиная с 2017 г. звучит как Центр защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель».

Сектор церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии провел для подростков из воскресных школ веселую вечорку с песнями, играми и колядками. Заводилами на празднике стали фольклорные коллективы из Екатеринбурга, они же показали юным зрителям вертепную историю. Ребята смогли не только посмотреть выступления профессиональных коллективов, но и вместе с ними спеть праздничные колядки под русскую гармошку, поучаствовать в народных святочных забавах.

В Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя Сщмч. Фаддея (Успенского) завершилась 2-я экзаменационная сессия 1-го и 2-го курсов. Впереди – подготовка к весенним и летним экзаменам. Готовясь к нынешней сессии, многие студенты приложили немало волевых усилий, ведь она прошла в предпраздничные дни. Но сессия показала, что студенты не зря посвятили их именно богопознанию – результаты порадовали преподавателей.

Березовский дом-интернат для детей-инвалидов посетил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Поздравить детей Владыка отправился после Божественной литургии в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы Березовского. Дети, содержащиеся в интернате, в большинстве своем отказные, оставшиеся без попечения родителей. Многие из них прикованы тяжелыми болезнями к постели. Владыка Кирилл обошел палаты, благословил детей и вручил всем праздничные подарки. Те ребята, кто может ходить или передвигаться на колясках, собрались в зале и стали зрителями концерта, который устроили для них гости – протодиакон Андрей Мезюха пел и играл для них на гитаре, а хор духовенства Екатеринбургской епархии под управлением иерея Алексия Русина исполнил рождественские песни и колядки.

В приходе храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы пос. Горный Щит Екатеринбурга завершился конкурс детских работ «Рождественская открытка». Открытки можно было рисовать, делать коллаж, аппликации. Около 30-ти работ прислали авторы на конкурс. Активно участвовали в конкурсе детские сады №№316 и 489, подростковый православный отряд «Горный Щит» и воскресная школа храма.