Неделя: 50 новостей православной России

В рамках регионального этапа Рождественских чтений по всем направлениям церковно-государственного взаимодействия было проведено 40 круглых столов и семинаров. В Камчатском государственном университете имени В. Беринга состоялась встреча со студентами – журналистами и филологами на тему «Проблемы нравственной журналистики». Организаторами встречи выступили епархиальный молодежный отдел и факультет филологии и межкультурной коммуникации КамГУ им. В. Беринга.

При православных приходах г. Петрозаводска проводятся занятия по рукоделию. В рамках проекта «Милосердный ангел» проводятся творческие мастер-классы для «серебряных добровольцев», на которых делаются подарки для пациентов больничных и интернатных учреждений, людей с ограниченными возможностями и благотворительных ярмарок, средства от которых передаются в помощь нуждающимся.

В Калининграде открылись XIV Областные педагогические Рождественские чтения. В торжественной церемонии открытия в Доме искусств участвовали врио губернатора Калининградской области А.А. Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, епископ Черняховский и Славский Николай, врио регионального министра образования С. Трусенёва и другие официальные лица. В рамках чтений с докладом на тему «Гуманитарно-политический кризис отечественного образования» выступил д.п.н., проф., чл.-корр. РАО В.И. Слободчиков.

В соборе Воздвижения Креста Господня в Омске состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». На конкурс было представлено 574 работы из города и области. Хороших рисунков было много, и жюри было сложно определить лучшие. В итоге победителями стали 17 работ, еще 5 отмечены специальным призом жюри. Все победители регионального этапа конкурса награждены дипломами и призами, а педагоги – почетными грамотами.

В пгт. Итатский при храме Святителя Николая Чудотворца прошел традиционный рождественский слет дружины Братства православных следопытов имени А.В. Суворова из Мариинска, Итатского, Тисуля и Суслова. Встреча была посвящена 100-летию с начала гонений на Православную веру и памяти новомучеников. Программа включала познавательные игры для закрепления знаний, полученных в области географии, истории, основ Православия и других учебных дисциплин. Кроме того, ребята сходили в однодневный поход в лесную заимку с подвижными играми на свежем воздухе.

Воспитанники воскресной школы храма Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии г. Кирова совершили в рождественские дни «сладкую экскурсию» на Кировский булочно-кондитерский комбинат. Ребята вместе с родителями прошли по цехам, посмотрели, как замешивают тесто, делают и выпекают батоны, лаваш, кексы и печенье. В конце экскурсии всем дали продегустировать батон свежеиспеченного белого хлеба с хрустящей корочкой и вкусное печенье, после чего дети получили подарки. А главное, узнали, как много труда и сил вложено в один батон хлеба.

В Курганской епархии при храме в честь Порт-Артурской Иконы Божией Матери и епархиальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению состоялось открытие Центра гуманитарной помощи. Открытый центр предполагает оказание помощи беременным женщинам и матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также малообеспеченным и многодетным семьям.

В канун Рождества Христова юные разведчики из г. Костромы, Волгореченска и п. Красное-на-Волге собрались на слет Верхневолжского отдела ОРЮР. Местом проведения сборов вновь стало с. Сидоровское Красносельского района. Слет назывался «Бумеранг добра» и был посвящен теме добрых дел. На открытии слета был отслужен молебен на начало доброго дела. Его провел руководитель Молодежного отдела Костромской митрополии, духовник Верхневолжского отдела ОРЮР протоиерей Иоанн Чулков.

В Липецком областном Центре культуры, народного творчества и кино состоялся рождественский концерт, ставший доброй традицией сотрудничества Липецкой епархии и Управления культуры и туризма Липецкой области и продолжением рождествеской радости для верующих. В зале царила такая теплая и семейная атмосфера, что многим не хотелось расходиться. Вечер продолжился фильмом «Владыка и отец», созданным к 75-летнему юбилею Правящего архиерея.

В Православном центре г. Йошкар-Олы прошел круглый стол грантового проекта «Шӱм сем – мелодия души», собравший для подведения итогов проекта его непосредственных участников: сотрудников миссионерского отдела епархии, переводческой комиссии, преподавателя сольфеджио и сестер милосердия. Э. Рыбакова, как автор проекта, рассказала, что было запланировано в рамках гранта и сделано за 3 месяца, остановилась на положительных моментах, связанных с деятельностью миссионерского хора и на недочетах в работе, показала собравшимся фотографии, демонстрирующие процесс реализации проекта.

19 февраля в Доме кино г. Красноярска пройдет V молодежный медиафестиваль «Сретенская свеча». Он проводится с целью объединения воспитанников воскресных и светских школ, молодежных клубов и творческих коллективов Красноярска и Красноярского края через создание нового информационного пространства, направленного на повышение у подростков и молодежи ответственного отношения к своему будущему. Заявки на участие в «Сретенской свече» принимаются до 1 февраля в электронном виде по адресу: sretenskayasvecha@yandex.ru.

В Торговом центре «ХХI век» впервые в Калуге прошел флешмоб, посвященный празднику Рождества Христова. В нем активно участвовали около 80 человек. Действие проходило по привычной схеме флешмоба – первый куплет рождественской колядки «Торжествуйте, веселитесь» просолировал мужской тенор, позже последовательно подключились все остальные участники из разных уголков торгового центра.

В Пензе прошел региональный слет юных добровольцев Пензенской митрополии «За веру и верность». Добровольцы приехали из Пензы, Заречного, Золотаревки, Городища, Пачелмы, Земетчино и Новых Пичур. На слете традиционно были проведены межзвеновые состязания по стрельбе, доброболу, песенному и литературному конкурсам, комплексной эстафете. Лучшим звеном слета стало звено «Барсы» 23 отряда «Малахов курган» Никольского городского благочиния.

В Арзамасской православной гимназии имени Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии успешно завершен первый этап акции «Православная книга в дар ближнему». Силами педагогического состава, учащимися и их родителями был организован сбор литературы духовно-просветительского содержания. Акция отмечена большим интересом со стороны учащихся, их родителей и педагогов. По итогам 1-го этапа собраны 422 книги. На 2-м этапе акции в январе и феврале 2017 г. учащиеся гимназии подарят сформированный фонд книг в дошкольные образовательные учреждения Арзамаса и в социальные учреждения.

В Саранске по благословению Высокопреосвященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, состоялся автомобильный крестный ход с иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Целью его стало молитвенное ограждение Саранска с призывом Божьего благословения для сохранения традиции трезвости русского народа и популяризации здорового образа жизни. От кафедрального собора автомобили поехали по маршруту в форме креста для молитвенного ограждения города.

В культурном центре «Акрон» Великого Новгорода коллективы воскресных школ, культурных и образовательных учреждений выступили на Рождественском фестивале детского творчества, подготовив вокальные, хореографические номера и целые спектакли. В завершение фестиваля каждый коллектив получил диплом участника.

Православные волонтеры движения «Добрые сердца» и студенты Мценского медицинского колледжа провели акцию «За жизнь! Против абортов». Мероприятие было организовано в сотрудничестве с всероссийским добровольческим общественным движением в защиту жизни и семейных ценностей «За жизнь». Участники акции разделились на группы. Одна часть молодых людей распространяла антиабортные листовки и буклеты о традиционных семейных ценностях, другая собирала подписи в поддержку инициативы Общероссийского общественного движения «За жизнь» о полном запрете абортов на территории России.

Состоялся 2-й Свято-Никольский фестиваль детского и юношеского творчества. Он собрал 220 участников со всех уголков Республики Коми. В фестивале было 7 номинаций. Всего в нем участвовали около 600 человек, а зрители (около тысячи человек) смогли посмотреть 4 замечательных концерта в лучших залах г. Сыктывкара.

Ростовская епархия

В отделе религиозного образования и катехизации состоялось 3-е заседание оргкомитета по проведению Кирилло-Мефодиевской олимпиады (Священная история и Закон Божий), посвященное разработке заданий к 4-м турам (приходской, благочиннический, епархиальный, митрополичий). 4-е заседание организационного комитета состоится 1 февраля 2017 г. Награждение победителей епархиальных и митрополичьего туров состоится в рамках выставки «Русь православная».

В актовом зале Донской духовной семинарии прошло собрание будущих абитуриентов, поступающих в первую магистратуру в России по «Теологии» в рамках сетевого обучения Донской духовной семинарии и Донского государственного технического университета. Были указаны сроки и формы проведения вступительных испытаний, перечень необходимых документов для поступления, озвучены ответы на вопросы, которые задавали присутствующие.

Руководитель Отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии иерей Михаил Гапоненко участвовал в заседании Координационного центра молодежного служения Южного федерального округа, которое состоялась в Волгограде в храме Прп. Сергия Радонежского. В ходе собрания отмечен положительный опыт Ростовской-на-Дону епархии в развитии приходского молодежного служения, координации взаимодействия молодежной работы на уровне благочиний и епархии в целом.

В светлые Рождественские дни в исправительных колониях и следственных изоляторах Ростовской области прошла благотворительная акция «Подарки к Рождеству». Более 7,5 тысяч осужденных получили сладкие подарки и услышали Рождественские послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Ставропольская епархия

В Краевом управлении ФСИН России по СК прошел итоговый пленум Объединенной комиссии по тюремному служению Ставропольской митрополии. Пленум прошел в рамках Рождественских чтений «Церковь и тюремное служение в 1917 – 2017: уроки столетия». Были рассмотрены вопросы взаимодействия Церкви и ИК-7 для осужденных женщин. О тюремном служении в Пятигорской епархии рассказал протоиерей Константин Сорокин, руководитель епархиального отдела.

Руководитель епархиального отдела по делам молодежи священник Антоний Скрынников участвовал в Школе молодежного служения в Вильнюсе (Литва): он прочитал 2 лекции – на тему «Что значит быть христианином в XXI веке» и «Основы православной журналистики». Школа молодежного служения ежегодно организовывается Виленской и Литовской епархией и собирает православную молодежь из Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и других стран.

В Казанском кафедральном соборе г. Ставрополя состоялся Рождественский хоровой собор. Это крупнейший фестиваль духовной музыки, который по традиции проводится на Ставрополье дважды в год – на Рождество и Пасху – с целью привлечь внимание широкой публики к уникальному церковному музыкальному наследию. В этот раз в фестивале участвовали 6 светских и церковных коллективов.

В г. Михайловске прошли курсы повышения квалификации для сотрудников храмов Михайловского благочиния. В курсах участвовали сотрудники храмов района, которые несут послушания в свечных лавках, дежурят в храме, помощники настоятелей по различным направлениям. Курсы прошли на базе молодежного центра при храме Архангела Михаила и были организованы миссионерским отделом епархии.

Самарская епархия

В Самарском епархиальном церковно-историческом музее прошла церемония передачи старинных церковных икон и православного креста от Министерства культуры Российской Федерации Самарской епархии. «Иконы и крест имеют не только историческую, культурную ценность, но и ценность духовно-нравственную. Перед этими святыми иконами теперь начнут молиться наши современники, укрепляясь в вере, в чистоте жизни, своей верностью Богу укрепляя земное Отечество» – отметил митрополит Самарский и Сызранский Сергий в своем обращении к собравшимся.

В конференц-зале выставочной компании «Экспо-Волга» в рамках традиционной рождественской выставки «Благословенная Самара» состоялась встреча верующих и самарского духовенства. К радости организаторов, мероприятие нашло широкий отклик среди горожан. Заполненный зал, многочисленные вопросы на самые разнообразные темы доказывали, что общение представителей духовенства и населения в подобном формате востребовано и актуально.

В актовом зале Самарской духовной семинарии в рамках регионального этапа XXV Международных Рождественских образовательных чтений прошла конференция «1917–2017: уроки столетия», в рамках которой прошло награждение победителей и призеров областного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и окружного конкурса «Православный учитель». Прозвучали доклады. Конференция традиционно завершилась концертом хора воспитанников Самарской духовной семинарии.

Митрополит Сергий встретился с активистами региональной общественной организации «Союз православных женщин». Встреча прошла в актовом зале Самарской православной духовной семинарии. Участники семинара обсудили вопросы координации усилий общественных объединений и граждан в осуществлении духовно-просветительской деятельности, развитие культурообразующих традиционных ценностей общества и другие вопросы.

Южно-Сахалинская епархия

В приходе Прп. Сергия Радонежского г. Охи прошла благотворительная акция «Сотвори свое чудо». В этом году в акции участвовали не только прихожане охинского храма Прп. Сергия, но и клуб служебного и декоративного собаководства «Елизар». Каждый человек, независимо от возраста, пола, вероисповедания и социального положения, смог внести свою лепту, каждый ребенок получил не только сласти, но и подготовленные индивидуально для его возраста сюрпризы: детское питание, игрушки, игры, детские журналы.

В воскресной школе «Березка» при храме Святого Благоверного Князя Александра Невского состоялась рождественская благотворительная ярмарка. Ярмарка проходит 3-й год подряд. Готовиться к ней дети и родители начали в начале декабря – изготовили на уроках рукоделия елочные шары из ниток, нашили фетровых елочных игрушек, изготовили праздничные поздравительные открытки.

Госавтоинспекторы, протоиерей Южно-Сахалинской и Курильской епархии о. Максим Лобановский, представители Общества трезвости «Трезвый Сахалин» и наркологического диспансера вышли на улицы областного центра, чтобы призвать водителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Организаторы акции обращались ко всем участникам дорожного движения, напоминая, что состояние опьянения за рулем может привести к трагическим последствиям.

Ярким музыкальным подарком сахалинцам от регионального Министерства культуры и Южно-Сахалинской и Курильской епархии стал концерт известного московского ансамбля «Русичи». Праздничная рождественская встреча прошла в киноконцертном зале «Октябрь». Попасть на концерт по пригласительным билетам, которые распространялись по храмам, могли все желающие. Как профессиональный коллектив, ансамбль известен с 1983 г. Широкая известность пришла к нему после участия в конкурсе народной песни в Краснодаре.

Вологодская епархия

Студенты Вологодской духовной семинарии П. Широков и О. Зяблицкий вместе с проректором катехизаторского отделения протоиереем Алексием Сорокиным участвовали в мероприятиях, посвященных увековечению памяти князя М.И.Воротынского в г. Кириллове. После встречи в здании Администрации района с главой Кирилловского района С.В. Усовым участники мероприятий направились в Кирилло-Белозерский монастырь, где находится родовое захоронение Воротынских.

В Тотьме состоялись мероприятия I Межрегионального фестиваля колокольной музыки «Рождественский благовест». В нем участвовали 11 звонарей из разных уголков России. Идея проведения фестиваля возникла, поскольку уже более 5 лет в Тотьме продолжается систематическое восстановление утраченных в ХХ столетии звонниц. На круглом столе, состоявшемся по итогам фестиваля, было решено сделать его ежегодным и включить в постоянную программу новогодних каникул в Вологодской области.

По решению Съезда миссионеров Вологодской епархии миссионеры приходов и благочиний приступили к созданию так называемой «Карты миссионерского поля». Проект организован Синодальным миссионерским отделом и представляет собой анкетирование с целью создания «Карты миссионерского поля» или «Дорожной карты миссионера», которая призвана определить отношение формально православных, но невоцерковленных и нецерковных людей к Богу, Православной Церкви, таинствам и обрядам.

Катехизатор храма Казанской Иконы Божией Матери Н. Дегтерев был приглашен в 8 класс школы №1 имени адмирала А.М. Калинина пос. Шексна, чтобы рассказать школьникам о монастырях в связи с поэмой М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Часть рассказа Николай посвятил религиозности самого поэта, а потом поведал школьникам, как появились монастыри, в чем их смысл, как человек может поступить в монастырь.

Екатеринодарская епархия

Накануне праздника Рождества Христова в Сочи прошел детский благотворительный рождественский турнир по настольному теннису. Организованы спортивные состязания приходом во имя Великомученика и Целителя Пантелеимона г. Сочи (настоятель – протоиерей Николай Хлынин). Победители и призеры турнира получили грамоты и денежные призы.

В Екатеринодарском Епархиальном управлении состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Екатерининским кафедральным собором и исправительной колонией №9. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора для совершения богослужений и окормления заключенных колонии к Екатерининскому кафедральному собору приписан тюремный храм во имя Великомученицы Анастасии Узорешительницы при ИК-9 г. Хадыженска.

Интеллектуальная игра для старшеклассников «Что? Где? Когда?» прошла в МБОУ СОШ №19 ст. Марьянской. Сборные команды знатоков школ №19 и №8 состязались в познаниях по основам православной культуры. Игра посвящена 70-летию станичного храма Святителя Николая – юные знатоки ответили на вопросы о жизни и подвигах святителя Николая Чудотворца, иконографии, устройстве храмов и истории храма.

В Войсковом соборе Александра Невского состоялась встреча молодежных организаций приходов 2-го Екатеринодарского благочиния. Молодым людям был предложен просмотр документального фильма «Гибель империи. Византийский урок», автор которого – наместник Сретенского монастыря Москвы архимандрит Тихон (Шевкунов), ныне епископ Егорьевский. Для просмотра фильма и обсуждения поднятых в нем проблем был приглашен настоятель храма Святого Духа протоиерей Сергий Лопасов. По окончании сеанса всех участников пригласили за стол, где за чашкой чая в теплой обстановке и прошло обсуждение картины.

Майкопская епархия

В здании воскресной школы Свято-Воскресенского храма г. Майкопа состоялся семинар на тему «Опыт наставничества в Содружестве анонимных алкоголиков. Преодоление зависимости». Семинар провел Вячеслав, член АА. На семинар были приглашены члены групп АА и АлАнон (родственники алкоголиков) и все желающие узнать о природе химической зависимости и опыте ее преодоления. В семинаре участвовал клирик Майкопской и Адыгейской епархии иеромонах Даниил (Чадаев).

В праздничные дни и дни школьных каникул практически во всех действующих храмах Красногвардейского и Шовгеновского районах прошли театрализованные представления и мероприятия, посвященные светлому празднику Рождества Христова. В Покровском храме с. Белого в день праздника Рождества Христова юными прихожанами храм было показано рождественское представление. Участники рассказывали стихи, пели рождественские песни, в конце праздника протоиерей Валентин Панов поздравил всех детей со светлым праздником Рождества и вручил подарки.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению провел интернет-совещание для руководителей епархиальных отделов социальной направленности. В онлайн-встрече обсуждались перспективы развития социальных проектов различной направленности. В совещании участвовал клирик Майкопской и Адыгейской епархии иерей Алексей Акишин.

Состоялась встреча руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению иеромонаха Даниила (Чадаева) с главным врачом Республиканского наркологического диспансера с участием представителей групп взаимопомощи для химически зависимых. Был разработан план совместных мероприятий по профилактике и реабилитации алкоголизма и наркомании.

Астраханская епархия

Ребята из Студии художественного мастерства «Радужный мир» (при Иоанно-Предтеченском монастыре) и их родители присутствовали на мероприятии «Икона Рождества», которое проходило в Астраханской картинной галерее им. П.М. Догадина. Экскурсанты познакомились с произведениями древнерусского искусства XVIII–XIX вв., подробно рассмотрели икону Рождества и еще раз вспомнили о смысле христианского праздника и его символическом воплощении. Ребята активно отвечали на вопросы экскурсовода, показав знания, полученные на вероучительных уроках.

На территории Иоанно-Предтеченского монастыря прошли традиционные Рождественские гулянья, подготовленные ЦДНВ «БоголепЪ», молодежным православным движением «Предтеча», воскресной школой при монастыре. В организации праздника участвовали и ребята из ВПК «Покров» и ансамбля народной песни «Казаченька». Все началось с награждения победителей семейного конкурса «Рождественская гирлянда». После общего поздравления всех участников праздника иереем Алексием Спириным малышей торжественно препроводили к рождественской елке. Здесь в детском хороводе разыгралась веселая волшебная сказка с участием знакомых ребятам персонажей.

В Синем зале Театра юного зрителя состоялся ежегодный областной открытый православный фестиваль «Вифлеемская звезда», в котором участвовали дети из воскресных школ и групп Астраханской епархии. Для многих верующих астраханцев празднование Рождества Христова с посещением обширной концертной программы стало доброй традицией. На фестиваль люди приходят семьями, большими церковными группами, приглашают своих друзей и близких.

В православной гимназии началось новое учебное полугодие. По этому случаю в учебном здании духовником гимназии иереем Алексием Спириным был отслужен водосвятный молебен, за которым батюшка вместе с директором, учителями и обучающимися молился о ниспослании помощи Божией на предстоящий труд. По окончании молебна отец Алексий поздравил всех присутствующих с Рождеством Христовым и продолжающимися Святками, а затем окропил молящихся и все помещения школы святой водой.