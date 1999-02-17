Православная газета

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40 осужденных ИК-47 в Каменске-Уральском окунулись в крещенскую купель

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Праздничный молебен в честь Крещения Господня был совершен 19 января в колонии № 47 ГУФСИН России по Свердловской области. В храме святителя Николая Чудотворца, действующего на территории учреждения, присутствовало 75 осужденных (из 79 членов православной общины ИК-47). Иерей Ростислав Новицкий, окормляющий ИК-47, освятил емкости с водой, а также купели внутри храма и на улице. Крещенские купания проводились в присутствии сотрудников медицинской части. Еженедельно отец Ростислав посещает учреждение и совершает богослужения и церковные таинства, а также проводит беседы со всеми желающими.

 
 
 

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