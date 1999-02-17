Епископ Мефодий совершил освящение нового храма в п. Новый Быт Каменского района

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую субботу (21 января) епископ Каменский и Алапаевский Мефодий освятил храм в честь иконы Иверской Божией Матери в поселке Новый быт Каменского района. Чин освящения был совершен после торжественной встречи архипастыря и водосвятного молебна. Затем присутствующие прошли вокруг храма крестным ходом с частицами св. мощей, которые позднее были положены в основание сформированного и освященного Престола. Праздник продолжился Божественной литургией. Отныне в поселке появилась новая светлая дата – в честь престольного праздника храма, названного в честь афонской иконы.