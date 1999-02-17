В БФ «Синара» появилась корпоративная команда волонтеров

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Более 50 сотрудников ТМК, Группы Синара и СКБ-банка стали участниками корпоративной команды волонтеров, созданной Благотворительным фондом «Синара». Один из ее принципов – самостоятельное определение фронта своего участия. Это может быть помощь в организации детского праздника, уборке территории детского дома, предоставление бесплатных профессиональных консультаций и многое другое. Благотворительная деятельность волонтеров началась поздравлением подопечных «Обители милосердия» при приходе во имя святой Елисаветы Феодоровны с новогодними праздниками. Для каждого постояльца приюта волонтеры собственноручно сделали открытки в технике «скрапбукинг», подписали и вручили вместе с подарками от БФ «Синара». Настроение пожилым людям подняли не только переданные приюту фрукты, конфеты, средства личной гигиены и открытки с теплыми пожеланиями – больше всего они радовались неформальному общению. Корпоративная команда добровольцев ТМК, Группы Синара и СКБ-банка продолжит проведение акций в 2017 году и готова принять в свои ряды всех, кто открыт для добрых дел.