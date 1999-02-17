Урок милосердия провели для школьников поселка Зыряновский

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В средней образовательной школе № 18 п. Зыряновский (Алапаевский район) клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской провел урок милосердия. Цель урока - помочь детям осознать понятие милосердие и научить применять его во всех сферах своей жизни. Для начала с ребятами поговорили о самом понятии милосердия, а чтобы им было интересно воспринимать информацию, поиграли в «Поле чудес» - дети отгадывали имена пятерых князей, с которыми связана Алапаевская земля. Эти пятеро - князья из рода Романовых: Великий князь Сергей Михайлович и князья Константиновичи (Константин, Игорь, Иоанн, князь Владимир Палей). На примерах жизни князей дети учились проявлять милосердие к окружающим - на уроках и вне школы, в социальной среде, по отношению к старшим, ровесникам и малышам. В конце урока пришли к выводу, что для проявления милосердия необходимы уважение к окружающим и чуткость, а это и есть проявление Царствия Божия и его силы.