Православная газета

Православная газета

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Успешно завершилась первая акция социальной службы Преображенского прихода

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завершилась благотворительная акция «Подари радость на Рождество», впервые организованная службой социального служения при храме в честь Преображения Господня Спасо-Преображенского монастыря Каменской епархии. Собранные за время акции 16 тысяч рублей хватило на подарки и необходимые подопечным службы вещи и продуктовые наборы. В течение месяца на приходе работал пункт сбора пожертвований, куда люди несли новую одежду и обувь, продукты питания, сладкие подарки, книги, канцелярские принадлежности, диски и многое другое. Всего собрано 66 сладких подарков. Благодаря жертвователям удалось помочь 10 многодетным и 15 малообеспеченным семьям, а также семьям, имеющим детей с ограничениями здоровья. Их вручил адресатам и. о. игумена монастыря иеромонах Феодосий (Сохарев) совместно с сотрудником социальной службы.

 
 
 

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