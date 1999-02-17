Епархиальный центр «Колыбель» определил стратегию развития на 2017 год

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Работа команды специалистов над новым Положением, определившим цели и задачи епархиального центра поддержки семьи «Колыбель» на ближайшие годы, продолжалась несколько месяцев. В итоге концепция основополагающих мероприятий, направленных на защиту семьи и возрождение традиционных семейных ценностей, завершилась решением о внесении изменений в название Центра. Теперь он называется Центром защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Приоритетным направлением в работе «Колыбели» на 2017 год была и остается просветительская и профилактическая работа, направленная на защиту жизни ребенка до его рождения. Этим занимаются психологи в женских консультациях, активисты добровольческого движения, этому посвящены тематические акции, лекции, дискуссии, круглые столы и проч.

За все время своего существования Центр защиты материнства «Колыбель», действующий при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, спас более 520 детей от неминуемой смерти, а их родители обрели радость материнства и отцовства. Среди многих просветительских проектов «Колыбели» можно выделить ежегодную арт-акцию «Один из нас», инициированную в Екатеринбурге четыре года назад: каждый год в «Михайловские дни» в центре Екатеринбурга зажигаются более 600 лампад, из которых выкладывается изображение младенца в материнской утробе. Сегодня акция в защиту жизни проводится во многих городах России.

За годы работы, благодаря финансовой помощи жертвователей и поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015-2016», сотрудники и добровольцы Центра распространили более 350 тысяч тематических буклетов о беременности, как о чуде жизни, и последствиях аборта. Информация распространялась в самых разных целевых аудиториях: от вузовской до приходской. Параллельно в Екатеринбургской епархии шла просветительская работа: проводились конференции, обучающие семинары, фестивали, организованные выезды в города области для обмена опытом и поддержки коллег.

Самый масштабный проект «Колыбели» - «Школа родителей» - за более чем 10 лет прошли многие екатеринбуржцы. А затем из выпускников Школы запустили новый проект - «Школа молодых родителей», переименованный с недавнего времени в «Родительский клуб». Постепенно у «Колыбели» меняется и основная целевая аудитория, а проекты рождаются в процессе реализации задач. Так появился проект для тех, кто хочет создать семью («Две половинки – навстречу друг другу»), духовно-нравственный проект для детей, подростков и их родителей «За други своя», между летними экспедициями планируется запуск новой программы «Дождусь тебя, моя любовь». Работа всех этих проектов координируется не только с работой аналогичных Центров в Екатеринбургской митрополии и на Урале: теперь у «Колыбели» есть коллеги по всей России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также на всем постсоветском пространстве и дальнем зарубежье.