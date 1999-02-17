Владыка Кирилл поздравил военных инженеров ЦВО с профессиональным праздником

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую субботу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес в связи с профессиональным праздником – Днем образования инженерных войск России – начальнику инженерных войск Центрального военного округа генерал-майору А.З. Гаглоеву. В поздравительном адресе говорится о том, что инженерное обеспечение боевых действий войск является важным элементом, оказывающим большое влияние на ход и исход военных действий, и что многочисленные Герои Российской Федерации из числа военнослужащих инженерных войск подтверждают приверженность славным традициям. Они верно служили России в Полтавской битве, и при взятии неприступной крепости Измаил, на Бородинском поле, и при обороне Севастополя в Крымской войне, под Порт-Артуром, на полях Первой мировой и Великой отечественной войн.

«Личный состав инженерных войск Центрального военного округа с честью продолжает славные боевые традиции, безукоризненно выполняя все поставленные задачи. Заступничеством святого благоверного князя Даниила Московского, вашего небесного покровителя, да ниспошлет вам Спаситель мира Свою неоскудевающую помощь в ответственных трудах на благо Родины, сохраняя в добром здравии на многая лета», - говорится в архипастырском поздравлении. Поздравительный адрес генерал-майору Андрею Зауровичу Гаглоеву вручил помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом ЦВО протоиерей Владимир Кисяков.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.