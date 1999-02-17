Служба психологической помощи «Ладья» приглашает на лекцию о семейных ценностях

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В среду 25 января в 19-00 в библиотеке собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65, трамвайное кольцо ВИЗа) служба психологической помощи «Ладья» проведет лекцию на тему «Кто и зачем разрушает семейные ценности». Разговор пойдет о том, как меняется представление о семье у молодежи, какие ценности навязывают молодым людям и о том, кто и зачем это делает. Лекцию проведет кандидат социологических наук, доцент А.Д. Галюк. Cлужба психологической помощи «Ладья» – это проект отдела социального служения Екатеринбургской епархии и Православной службы милосердия. Лекции и практикумы проводятся за добровольное пожертвование в любом размере на усмотрение участника. Телефон: 8 (343) 200-07-04 (диспетчер Православной службы милосердия).