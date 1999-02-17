Священнослужитель принял участие в заседании ученого совета в Уральском юридическом институте МВД России

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Уральском юридическом институте МВД России прошло расширенное заседание ученого совета, посвященное результатам оперативно-служебной деятельности Уральского юридического института МВД России за 2016 год. В работе заседания наряду с руководством, профессорско-преподавательским и административно-управленческим составом принял участие и духовник института иерей Алексий Янушкевич. Предметом обсуждения итогов деятельности института за отчетный период стали вопросы учебно-методической, научной деятельности, работы с личным составом, служебной деятельности института, а также пути их разрешения в рамках реформирования МВД России, выполнение задач, поставленных перед МВД России.

В ходе заседания были проанализированы и критически оценены итоги годовой работы института, определены направления развития образовательного процесса в 2017 году, реализация которых позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел. На основании прозвучавших докладов и поставленных задач, направленных на совершенствование образовательной и научно-исследовательской деятельности, работы с личным составом, служебной деятельности в УрЮИ МВД России, расширенное заседание ученого совета приняло решение, которое предстоит выполнить в 2017 году.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.