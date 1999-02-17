Экскурсию по храмам Екатеринбурга совершили учащиеся Владимирского прихода

Екатеринбург, 23 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Паломническую поездку по храмам Екатеринбурга совершили в сопровождении родителей и педагогов учащиеся воскресной школы прихода в честь равноапостольного князя Владимира. Первым пунктом маршрута стал Иоанно-Предтеченский собор – единственный храм в Екатеринбурге, действовавший в советское время. Затем ребята посетили Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Паломники осмотрели ледовые скульптуры тончайшей работы, построенные на площадке возле храма мастерами из Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска. Архангельска и Салехарда. Затем отправились в храм в честь Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше, который их поразил красотой и лаконичностью убранства. На память о посещении школе подарили керамическую расписную иконку, изготовленную местными умельцами, и два диска - с фильмом-спектаклем «Медаль за отвагу» и музыкальной историей «Рождественская звездочка».

Завершающим пунктом поездки стал приход в честь Рождества Христова на Уралмаше. Этот храм – один из крупнейших в Екатеринбургской епархии и первый из православных храмов, построенных в Екатеринбурге со времен Октябрьской революции. Приход духовно окормляет дом-интернат для инвалидов и престарелых, реабилитационный центр для детей-инвалидов, детский приют, больничные учреждения, школы и училища. Паломники посетили и духовно-просветительский центр, где располагается Рождественская воскресная школа, посмотрели школьный спектакль, прошлись по учебным классам, рабочим комнатам и творческим мастерским. Встреча завершилась дружескими посиделками и небольшой культурной программой.