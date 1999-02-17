В Богородице-Владимирском храме подвели итоги рождественской благотворительной акции

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Благотворительная акция «Рождественское чудо-2017», проводимая в приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга завершилась. Благодаря участию неравнодушных людей, все подопечные Реабилитационного центра для детей-инвалидов на Семи Ключах г. Екатеринбурга получили рождественские подарки.

Письма для Деда Мороза воспитанники Реабилитационного центра начали составлять уже осенью – их разместили на елочке, установленной в Богородице-Владимирском храме. Информацию о проходящей акции разместили также на сайтах и в соцсетях. На просьбы особых детей откликнулись многие, и к 25 декабря подарки были собраны. Развести их по адресам согласились волонтеры-студенты из Уральского государственного педагогического университета, которые тремя бригадами объехали 29 декабря до 30 подопечных адресов. За день до этого Дед Мороз и Снегурочка поздравили участников театральной студии «Жизнь» при благотворительном фонде «Верба», где занимаются молодые люди с различными заболеваниями. После вручения Дедом Морозом подарков состоялся необычный хоровод - из колясок.

Поздравили и особых детей в двух организациях: в Общественной организации родителей детей-инвалидов «РАДИЙ» и в Медицинском центре «Берег надежды». Также вместе с о. Андреем Каневым волонтеры передали Богдане Комаровой долгожданную коляску. Но поздравления на этом не закончились. Второго января, несмотря на перенесенную простуду, «Дед Мороз» объехал отдаленные районы Екатеринбурга и пригород: Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Кольцово, Елизавет, Химмаш.