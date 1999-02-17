Православная газета

Православная газета

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Проект из Екатеринбурга стал победителем VI Всероссийского фестиваля социальных программ

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Проект екатеринбургской Православной службы милосердия получил высшую оценку на VI Всероссийском Фестивале социальных программ «СоДействие». В марте 2016 года Служба милосердия отправила на конкурс семь проектов, которые на местном уровне были признаны победителями и направлены на федеральный этап конкурса. Всего в финал конкурса вышло 650 проектов из 48 регионов России. Победителем в номинации «Социальная адаптация инвалидов и их семей» стал проект Православной службы милосердия «Художественная артель для людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу». Награждение победителей прошло в рамках «VI Социального Форума России», в работе котором приняли участие более тысячи человек из 80 российских регионов.

На церемонии награждения епископ Пантелеимон (Шатов) отметил, что во взаимодействии государственных и церковных организаций главным является выполнение заповеди любви к ближнему. Вариантов исполнения этой заповеди с помощью благотворительных проектов множество: можно курировать детский дом для детей с тяжелой формой инвалидности, а можно с помощью творческих проектов дать инвалидам возможность почувствовать себя востребованными членами современного общества.

 
 
 

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