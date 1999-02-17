Конференция о добровольческом движении прошла в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В целях реализации социально значимого проекта «Социальное партнерство органов государственной власти, некоммерческих и религиозных организаций и СМИ в развитии человеческого потенциала России» при участии Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров» 17 января в Екатеринбурге прошла конференция «Добровольческое движение: история и перспективы». Открыл работу конференции руководитель проекта, кандидат педагогических наук, доцент УрГПУ, заведующий кафедрой теологии УГГУ протоиерей Игорь Бачинин.

Подчеркнув важность добровольческого движения для современной молодежи в условиях активного навязывания культа потребительства, священник назвал важнейшей задачей консолидацию усилий общественных организаций, государства и СМИ при реализации социально значимых проектов с участием волонтеров. Докладчик от НКО «Просветительский центр» отметил, что государство охотно включается в сотрудничество и готово оказать финансовую поддержку добрым начинаниям в виде грантов и субсидий.

Выступающие делились опытом добровольческой деятельности в студенческой среде и практическим опытом работы с молодежью, приводили примеры самореализации: проект молодежного отдела Екатеринбургской епархии и общественной организации «Парус» - «Гостевая семья», проект «Я — доброволец» и др. Особый интерес аудитории вызвал доклад о деятельности благотворительного фонда «Ника», в течение пяти лет активно занимающегося социально ориентированной деятельностью при помощи волонтеров, без помощи которых развить деятельность фонда было бы невозможно. Прозвучал доклад и об опыте создания и первых шагов в работе одного из проектов АНО «Просветительский центр» (г. Екатеринбург), в котором отражен информационно-просветительский кластер «Живем трезво» (в нем активно участвуют студенты педагогического и горного университетов, педагогического и медицинского колледжей).

На конференции также выступили волонтеры, рассказавшие о добровольческой работе со школьниками и о своих планах по развитию работы ИПК «Живем трезво». Так, идет разработка квест-игры (с которой можно выезжать в другие города - сначала Свердловской области, затем дальше), ведется работа над танцевальным спектаклем «Трезвая свадьба», пишется сценарий видеоролика «Живем трезво», в котором рассказывается не столько о страшных последствиях алкоголя, сигарет, наркотиков, сколько о радости трезвой жизни, о том, как хорошо находиться в здоровой и трезвомыслящей компании и совершать вместе благие дела). Конференция завершилась общением за чаепитием, во время которого представители общественных организаций и волонтеры долго обсуждали перспективы совместных дел.