Маленькие каменцы отразили православные зимние праздники в рисунках

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Активисты службы социального служения храма Преображения Господня при Преображенском мужском монастыре Каменской епархии впервые организовали для юных прихожан конкурс рисунков на тему праздничных традиций Рождества, Крещения, Нового года. В конкурсе приняли участие дети от 4 до 16 лет. На святочной неделе работы рассмотрела специальная комиссия, в которую вошли насельники Преображенского монастыря, иеромонах Феодосий (Сохарев), иеромонах Спиридон (Карепин), настоятель храма Вознесения Господня села Большие Брусяны протоиерей Иоанн Лозовой, а также заслуженный работник культуры Российской Федерации известный каменский поэт и художник, педагог детской художественной школы №1 Иван Паздников. Лучшими признаны 11 конкурсных работ (номинации «Рождество» и «Зимние забавы»).