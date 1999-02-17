Для обездоленных детей Верхотурья Свято-Николаевская обитель организовала праздник

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению наместника Свято-Николаевского монастыря г. Верхотурья игумена Иеронима (Миронова) для детей из многодетных, малоимущих семей и детей-членов общества инвалидов в Центре культуры провели благотворительный праздник. На утренник «Рождественское лукошко» прибыло более 70 детей, среди них - воспитанники верхотурского детского дома и дети из поселка Актай, которых в 40-градусный мороз доставила на монастырской машине братия Николаевской обители.

Екатеринбургский театр имени Михаила Чехова «ТеатрЧех» (режиссер-постановщик Дмитрий Бабушкин) подготовил для детей замечательные игровые рождественские программы с участием героев русских сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздник завершился традиционными хороводами и играми вокруг рождественской елки. Детям вручили сладкие подарки от наместника Свято-Николаевского монастыря игумена Иеронима (Миронова), собранные в рамках благотворительной акции «Рождественский марафон добра», проводимой в Верхотурском благочинии уже несколько лет. По благословению игумена Иеронима организацию праздничных мероприятий осуществил Совет помощников благочинного Верхотурского церковного округа.