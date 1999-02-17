На заседании Богословского клуба обсудили тему сострадательности

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Миссионерском институте г. Екатеринбурга состоялось очередное заседание Богословского клуба (руководитель старший преподаватель кафедры теологии К.В. Корепанов). На встрече обсуждали многие вопросы, в том числе о христианстве как государственной религии и об искателях земных благ, использующих ее; о гонениях на Церковь и исповедниках веры. Отправной точкой для обсуждения послужила цитата из сочинения Аввы Дорофея «Душеполезные поучения». В этой книге, в частности, сказано о том, что все происходящее бывает или по благоволению Божию, или попустительно. Предметом полемики стал вопрос о соотношении событий нашей жизни, случающихся по попустительной воле Бога. В полемике приняли участие студенты старших и младших курсов. Подводя итоги разговора руководитель клуба Константин Владиленович подчеркнул значение и смысл попустительной воли Бога: любое попущение жестокости нужно для того, чтобы в людях возросли и умножились сострадание и иные благие начинания, такая воля созидательна для человеческой души. Задача же самого человека — изо всех сил стремиться быть участником только благой воли.