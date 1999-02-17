Наместник Царской обители примет участие в московских образовательных чтениях

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В среду 25 января в Москве стартуют XXV Международные Рождественские образовательные чтения. Они пройдут в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы (2-й Зачатьевский переулок, 2) под руководством председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста. В работе съезда по направлению «Древние монашеские традиции в условиях современности» примет участие и наместник мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) г. Екатеринбурга архимандрит Пимен.

Работа Чтений откроется пленарным заседанием, на которое участники соберутся после совершения Божественной литургии в Зачатьевской обители. Согласно программе секций и круглых столов делегаты обсудят темы «За Христа пострадавшие: значение опыта новомучеников и исповедников Церкви Русской для современного монашества», «Подвиг в духе Христовом: сохранение традиций монашества в условиях гонений ХХ века», «Устроение жизни современных монастырей и уроки трагических событий ХХ века». Итоги работы будут подведены на заключительном заседании.