Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Наместник Царской обители примет участие в московских образовательных чтениях

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В среду 25 января в Москве стартуют XXV Международные Рождественские образовательные чтения. Они пройдут в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре г. Москвы (2-й Зачатьевский переулок, 2) под руководством председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста. В работе съезда по направлению «Древние монашеские традиции в условиях современности» примет участие и наместник мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев (в урочище Ганина Яма) г. Екатеринбурга архимандрит Пимен.

Работа Чтений откроется пленарным заседанием, на которое участники соберутся после совершения Божественной литургии в Зачатьевской обители. Согласно программе секций и круглых столов делегаты обсудят темы «За Христа пострадавшие: значение опыта новомучеников и исповедников Церкви Русской для современного монашества», «Подвиг в духе Христовом: сохранение традиций монашества в условиях гонений ХХ века», «Устроение жизни современных монастырей и уроки трагических событий ХХ века». Итоги работы будут подведены на заключительном заседании.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 