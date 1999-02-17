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Детская капелла «Октоих» выступила с концертом в Уральской филармонии

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в минувший вторник Архиерейская детская певческая капелла «Октоих» Екатеринбургской епархии выступила в большом зале Свердловской государственной академической филармонии с Рождественским концертом. В концерте приняли участие все группы капеллы, а также приглашенные музыканты из Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского. На следующий день 18 января певческая капелла «Октоих» дала концерт для учеников Екатеринбургского суворовского военного училища. Юные певчие исполнили для курсантов духовные песнопения, рождественские колядки, музыку русских и зарубежных композиторов. Дирижировали: Артемий Коркин, Юлия Андронова и Влада Бондарева.

Справка:
Хор «Октоих» - лауреат всероссийского фестиваля-конкурса музыкального и художественного творчества детей и молодежи «Любовью и единением спасемся», дипломант международного фестиваля детского творчества «Земля - наш общий дом», дипломант конкурса-фестиваля «Духовная песнь Сибири», уральского фестиваля духовной музыки «Благовест».

 
 
 

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