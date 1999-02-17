Екатеринбургский театр поздравил верхотурцев спектаклем

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению наместника Свято-Николаевского монастыря г. Верхотурье игумена Иеронима (Миронова) на сцене местного Центра культуры прошел спектакль «Мелочи любви», поставленный по ранним произведениям Антона Павловича Чехова труппой екатеринбургского театра им. Михаила Чехова. Артисты показали верхотурцам яркую буффонаду с минимумом декораций и символическим реквизитом. В этот день на вечерний спектакль пришли воспитанники Верхотурского православного духовного училища, действующего при Свято-Николаевском монастыре, и участники гражданско-патриотических сборов (они проходят каждый год на территории Николаевской обители). Для жителей Верхотурья спектакль стал настоящим рождественским подарком.