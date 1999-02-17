Народные гуляния в день Богоявления прошли в поселке Исток

Екатеринбург, 20 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ежегодно в День Крещения Господня в поселке Исток на озере Огородном силами личного состава Уральского института ГПС МЧС России организуются праздничные мероприятия для жителей и гостей поселка. Традиционно 19 января офицеры и курсанты вуза совместно с настоятелем прихода и духовником института иереем Кириллом Кузовниковым прошли крестным ходом от храма во имя Святителя Николая Чудотворца до озера Молочного, а с 12-00 организовали народные гуляния. Вместе со всеми крещенское погружение в иордань совершило руководство учебного заведения во главе с начальником института генерал-майором внутренней службы Анатолием Михайловичем Супруновским.

После поздравительных слов отца Кирилла началась концертная программа, которую открыл духовой оркестр института. Коллективы художественной самодеятельности вуза исполнили для жителей поселка задорные русские народные песни и закружили участников гуляний в зажигательном хороводе. Всех желающих угостили сытной гречневой кашей с мясом и напоили горячим чаем. На основании Соглашения, заключенного между Уральским институтом ГПС МЧС России и Екатеринбургской митрополией, организовано постоянное и плодотворное взаимодействие, в рамках которого личный состав института принимает участие в различных значимых мероприятиях, проводимых митрополией.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.