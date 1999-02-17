Новозаветные чтения для волонтеров провели в храме Краснолесья

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера волонтеры православной службы милосердия – прихожане храма во имя святого равноапостольного князя Владимира района Краснолесье г. Екатеринбурга собрались для чтения акафиста святому равноапостольному князю Владимиру. А затем продолжили изучение Нового Завета - первого послания к Тимофею святого апостола Павла (главы III и IV). И хотя армия добровольцев Владимирского храма постоянно пополняется новыми волонтерами, добровольцы для помощи нуждающимся, престарелым и больным по-прежнему очень нужны. Вот почему служба милосердия приглашает всех желающих заполнить анкету на сайте Владимирского храма и присоединиться к делам милосердия. В храме постоянно проводятся благотворительные акции по сбору вещей нуждающимся (особенно нужны мужская одежда и обувь), и волонтеры помогают в их сортировке и выдаче адресатам.