Центру Скорбященского монастыря «Дар жизни» исполнилось два года

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший понедельник 16 января Свердловской региональной некоммерческой организации Центру защиты материнства и детства «Дар жизни» при Скорбященском женском монастыре исполнилось два года. На самом деле Центр начал свою работу значительно раньше, но как некоммерческая организация он зарегистрирован 16 января 2015 года. Этот день значим для всех сопричастных к работе Центра по сохранению жизни нерожденных детей и помощь мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Благодаря двухлетней работе ЦЗМиД «Дар жизни» уже сохранены жизни более 180 детей, оказана помощь 55 мамам. Сегодня у Центра более 130 подопечных (мамы с детьми), для которых трудятся волонтеры, отдавая часть своего личного времени. Вот и на собрании в день рождения Центра они устроили для всех настоящий праздник, который был наполнен поздравлениями и словам благодарности. Общение волонтеров с матушкой Марией и отцом Алексием завершилось праздничным чаепитием.