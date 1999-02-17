Православная газета

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Нижнетагильские учителя соберутся 26 января на семинаре по ОПК

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии и МБУ «Информационно-методический центр» г. Нижний Тагил приглашают преподавателей курса ОРКСЭ и дисциплин духовно-нравственного цикла к участию в семинаре по учебному курсу «Основы православной культуры». Информация, полученная во время прохождения семинара, позволит учителям ОПК углубить свои общегуманитарные знания о православии, получить ответы на профессиональные вопросы, ощутить причастность к неисчерпаемым сокровищам православной культуры России. При прохождении всех семинаров участникам выдадут сертификаты. Четвертая встреча по ОПК состоится 26 января (четверг) в 14-30 на базе МБУ «Информационно-методический центр» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, 30. Телефон: 8 (3435) 96-38-50, +7 (902) 275-28-31.

 
 
 

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