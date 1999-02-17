Участников конкурса «Твоя высота» наградили поездками в Екатеринбург и Тобольск

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Конкурс добрых дел «Твоя высота», проводимый Скорбященским женским монастырем Нижнего Тагила для воспитанников детского дома на протяжении целого года, завершился. Его торжественное закрытие и награждение победителей состоялось в минувшее воскресенье. Для каждого ребенка конкурс стал непростым испытанием, и подвести итоги было нелегко. И хотя все дети очень разные, задача у всех была одна: научиться совершать добрые дела и анализировать свои поступки. Кому-то это удалось, а кому-то не очень, но все с удовольствием просмотрели ролик с фотографиями и видео, рассказывающий о мероприятиях, проходивших в течении конкурсного года. Имена победителей объявили после подведения итогов, их оказалось больше, чем предполагалось. Дипломы и подарки матушка игумения вручила каждому участнику. Наставников отметили памятными подарками и дипломами, а ребят - за проявленные усилия - дипломами и поездкой в Екатеринбург. Призеры отправятся в паломничество по святым местам г. Тобольска.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.